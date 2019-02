Air Transat noue un partenariat avec TravelCar

Nouveau partenariat avec TravelCar. Après Hop! et XL Airways , la start-up qui propose des solutions de stationnement aux voyageurs d'affaires, s'est associée avec Air Transat. Les passagers de la compagnie canadienne peuvent ainsi profiter de ses offres comme réserver un parking aux aéroports gratuitement, en proposant la mise en location de leur véhicule pendant leur absence.TravelCar gère la location de A à Z (formalités, contrat et garanties des locations). Le client ne paye pas le stationnement et reçoit une rémunération basée sur le nombre de kilomètres parcourus par les loueurs. De plus, Air Transat verse l’ensemble de sa commission à l’Association Petits Princes.Pour ceux qui ne souhaitent pas mettre leur voiture en location, TravelCar propose également des offres de stationnement adaptées, comprenant les parkings officiels des aéroports, des parkings avec navette, et des services de parking avec voiturier. Le passager de la compagnie canadienne, propriétaire de la voiture, pourra bénéficier de 5% de réduction supplémentaire sur les tarifs TravelCar.