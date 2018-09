Choléra en Algérie : des passagers surveillés à Perpignan

L' épidémie de choléra qui frappe l'Algérie depuis quelques semaines a provoqué une alerte ce mercredi 5 septembre sur l'aéroport de Perpignan, un enfant présentant à bord les symptômes de la maladie. Par précaution, les 136 passagers du vol Oran - Perpignan et l'équipage d'ASL Airlines ont été isolés pour être interrogés et informés avant d'être autorisés à quitter l'aéroport. L'enfant - français - et sa famille ont été emmenés pour des examens à l'hôpital. L'avion doit être immobilisé pour désinfection.