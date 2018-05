Emirates annule des vols par manque de pilotes et de passagers

En avril dernier, Emirates reconnaissait qu'elle avait dû réduire son programme de vol cet été en raison d'un manque de pilotes. La carence, estimée entre 100 et 150 navigants par le patron de la compagnie Tim Clark, a conduit l'entreprise du Golfe à clouer au sol 14 B777 et 6 Airbus A380.Par ailleurs et en plus de la réduction de fréquences sur Fort Lauderdale et Miami, le transporteur a supprimé plusieurs vols sur Bruxelles, Londres, Munich et Oslo.Le manque de pilotes n'est pas la seule raison des avions parqués. La compagnie fait aussi face à une baisse de la demande. En effet, le mois de mai qui est déjà une période creuse, compte également cette année le Ramadan, , période peu propice aux déplacements.