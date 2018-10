L'aéroport de Bordeaux s'est montré très dynamique en septembre

Le trafic international de l'aéroport de Bordeaux représente 397 000 passagers en septembre, soit une hausse de +19,2% par rapport à la même époque l'année dernière.Le long-courrier vers Montréal desservi par Air Transat confirme son attractivité avec une hausse de trafic de +15,2% soit 5.780 voyageurs. De leur côté, les Îles Britanniques enregistrent 156.000 clients et progressent globalement de +10,8% : Belfast (+71,6%), Édimbourg (+20,8%), Bristol (+17%), Liverpool (+15,6%).La péninsule ibérique affiche une des plus belles progressions du mois avec une croissance de +27% soit 83.800 voyageurs transportés. Les destinations de Faro (+184%), Ibiza (+56,1%), Palma (+46%), Tenerife (+39,2%) ont été particulièrement dynamiques en septembre. L'Italie poursuit sa progression avec une hausse de 24,3% soit 42.600 passagers. Milan (+25,5%), Rome (+23,2%) et Venise (+20,8%) enregistrent de belles performances. La Grèce et ses îles présentent une croissance de +22,5% et 11.700 voyageurs. Corfou et Santorin avec Volotea atteignent respectivement +15,2% et +10,2%.L'Allemagne et l'Europe centrale sont toujours en forte progression : Bucarest (+50,9%), Hambourg (+26,5%) ou Berlin (+14,7%). 2.580 passagers ont voyagé vers Budapest et 2.670 vers Varsovie avec Wizz air.Les villes du Maghreb telles qu'Oran (+22,2%) et Tunis (+12 ,2%) continuent à développer leur trafic tandis que les hubs internationaux ont été largement plébiscités : Dublin (+28,5%), Barcelone (+23,3%), Madrid (+19,6%), Bruxelles (+16%) ou Istanbul (+11,1%). Zurich, le hub de Swiss nouvellement desservi depuis Bordeaux, atteint un très bon score avec 6.800 passagers mensuels.Le trafic national reste dynamique avec 266.000 voyageurs et une croissance de +2,3%. Les grandes dessertes transversales affichent de bons résultats : Lille (+34,8%), Nice (+25%), Marseille (+11,9%) et Lyon (+7,7%). Les lignes parisiennes sont en recul de 13%. La Corse séduit en septembre avec 26.500 passagers : Bastia (+43%), Figari (+18,3%), Ajaccio (+7 ,5%)Les vols des compagnies à bas prix enregistrent une croissance de +22,8%, soit 368.000 clients. Le réseau low-cost de la plate-forme bordelaise est appelé à progresser encore avec entre autres l'ouverture d'une base Ryanair en 2019.