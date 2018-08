Londres est la 1ere destination MICE pour Cvent

Il n'y a pas à dire... les acteurs du MICE sont bien loin du consensus concernant LA destination européenne des événements professionnels. En deux mois, DéplacementsPros a reçu des classements tous différents !En juin, pour l’International Convention and Congress Association (ICCA), le podium était constitué de Barcelone, Paris et Vienne . 10 jours plus tard, le Destination Report de Pro Sky plaçait, lui, Lisbonne devant Paris et Barcelone.Maintenant, les cartes sont totalement rebattues avec Cvent. Selon le classement publié fin juillet par l'entreprise d'organisation d'événements, Londres est la ville MICE numéro 1 en Europe. Elle place Barcelone sur la deuxième marche et Berlin en 3eme position. Paris, normalement habituée des podiums, est 6eme. Lisbonne quant à elle descend à la 10eme place tandis que Vienne, ville de congrès réputée, est totalement absente du classement.Ce top, assez éloigné des données présentées par les villes de congrès, peut s'expliquer en partie par la méthodologie de Cvent. L'entreprise très implantée sur les marchés nord-américain et anglophone s'est appuyée sur les données de réservation de sa solution Cvent Supplier Network.1. Londres2. Barcelone3. Berlin4. Amsterdam5. Madrid6. Paris7. Francfort8. Rome9. Munich10. Lisbonne