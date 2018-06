Lufthansa s’intéresse aussi à Norwegian

"En Europe, tout le monde se parle et une nouvelle vague de consolidation approche, ce qui signifie que nous sommes également en contact avec Norwegian".

"Les acquisitions sont toujours une question de valeur stratégique, de prix et de concurrence, il n'y a pas de réponse facile."

Malgré ses difficultés , Norwegian attise les convoitises. Après IAG et Ryanair , la compagnie à bas coût a été approchée par le Groupe Lufthansa.La holding allemande s’intéresse, en effet, à la low-cost long-courrier. Son patron Carsten Spoh a indiqué lors d'un entretien publié lundi par le Süddeutsche Zeitung.Mais l'entreprise au business model 100% low-cost et le groupe qui détient Lufthansa, Swiss, Austrian ainsi que Eurowings et Brussels Airlines, parviendront-ils à voler ensemble sans turbulence ? Carsten Spohr le reconnaît,IAG qui courtise aussi Norwegian, a déjà vu deux offres rejetées par la société norvégienne il y a un mois.