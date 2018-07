Pollution : la circulation différenciée est reconduite à Paris ce vendredi

"Cette interdiction concernant les véhicules les plus polluants permet de réduire de 32% la part d’oxydes d’azote émise provenant du trafic dans la zone intra A 86".

"le préfet de Police a demandé à ses services de faire preuve de discernement dans les contrôles effectués, compte tenu des départs en congés".

Pour la journée de vendredi 27 juillet 2018, Météo France table sur des températures très élevées en Île-de-France (jusqu'à 36°C) et un fort ensoleillement, condition favorisant la production d'ozone. Airparif prévoit pour cette journée une concentration en ozone comprise entre 190 et 220 μg/m³, soit un probable dépassement du seuil de recommandation fixé à 180μg/m³.Ainsi, le préfet de police de Paris, en accord avec les élus et experts de la pollution, a décidé de reconduire ce vendredi, les mesures mises en place les 25 et 26 juillet. Les. La préfecture de Police de Paris expliquedans la capitale ce vendredi.Le communiqué ajouteEn outre, la vitesse autorisée sur l’ensemble de la région Île-de-France est réduite depuis le 24 juillet :-110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ;- 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ;- 70 km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.- contourner l’agglomération parisienne par la Francilienne pour les véhicules de plus de 3,5 T en transit.En accompagnement, la Mairie de Paris a pris des mesures de gratuité du stationnement résidentiel (conditions détaillées sur www.paris.fr) Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) propose pour sa part un "forfait journalier anti-pollution" de 3,80€ permettant d’emprunter les moyens de transports en commun dans toute l’Ile-de- France. Le covoiturage courte distance est également gratuit avec les 8 entreprises partenaires d'Île-de-France Mobilités (conditions sur vianavigo.com