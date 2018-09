Uber développe un outil pour estimer le trafic en temps réel

Uber confirme qu’il est actuellement en train de développer son propre algorithme d’estimation de trafic, reposant sur les données en temps-réel recueillies par les téléphones des conducteurs ainsi que sur les informations de trafic de plus de 10 milliards de trajets. Une technologie se voulant ainsi plus performante et transparente que le système utilisé jusque-là, qui se basait essentiellement sur les estimations générées par Google.Ce nouvel algorithme devrait donner aux utilisateurs une estimation du temps d’attente bien plus précise, car basée sur une estimation en temps réel de l’état du trafic général. Les clients d’Uber auront d’ailleurs un aperçu de cette estimation, représentée sous 3 couleurs différentes : bleu, orange et rouge, pour un trafic très ralenti. Un bon moyen d’atténuer la frustration ressentie par les utilisateurs lorsque l’attente se fait longue.À terme, cette fonctionnalité pourrait également, selon les conditions de circulation, pousser les utilisateurs à se déplacer en vélo électrique JUMP ou même en trottinette électrique . En fait, opter pour l’une des autres alternatives proposées par Uber pour arriver le plus rapidement à destination.Bien qu’en cours de développement, cela fait quelques mois que l’algorithme est testé sur l’application passager Android, révèle TechCrunch . Les expérimentations ont récemment été étendues à tous les chauffeurs et à certains utilisateurs iOS.