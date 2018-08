Victoria's Secret s'installera dans l'aéroport de Toulouse

Après l'aérogare d'Orly, c'est au tour de l'aéroport de Toulouse d'accueillir en 2019 une boutique Victoria's Secret. Prévue en zone d'embarquement, au sein du Hall D dans un espace de 75 m², la boutique proposera le même concept "travel retail" d'Orly avec une offre qui ne sera pas limitée aux seuls produits phares de la marque.Elle commercialisera auprès des quelques 10 millions voyageurs de passage, des parfums, des sacs et accessoires de maroquinerie... Et une collection restreinte de lingerie fémininePour mémoire, depuis le début de l'année, l'aéroport de Toulouse-Blagnac subit d'importantes transformations. La plus spectaculaire concerne l'espace duty-free dont la surface va passer de 680 m² à 1.850 m². D'autres implantations devraient être annoncées d'ici la fin de l'année.