Virgin Atlantic commande 14 Airbus A330neos

14 Airbus A330-990neos et 6 appareils en option, telle est la commande, estimée à 4 millards de $, passée à Airbus par Virgin Atlantic. La compagnie britannique a choisi l’appareil qui à son sens lui permettra de devenir la compagnie possédant la flotte aérienne la plus propre au monde. Les appareils commandés sont destinés à remplacer les A330-300 actuellement utilisés par la compagnie. Selon Virgin Atlantic, les A330neos permettront une réduction de 13% de consommation de carburant et de carbone par rapport à leurs prédécesseurs, ainsi qu’une diminution de 50% de pollution sonore. La compagnie a fait ses calculs et estime qu’elle aura réduit entre 2014 et 2024 32% de sa consommation de carburant. Si les A330neos deviennent les appareils les plus utilisés par la compagnie, Virgin Atlantic pourrait également prétendre au titre de plus jeune flotte de l’espace aérien.Cette annonce intervient au cours d’une année 2019 déjà importante pour Virgin Atlantic. En plus d’accueillir cet été un Airbus A350-1000 cet été, la compagnie va inaugurer d’ici début 2020 3 nouvelles liaisons au départ de Londres-Heathrow vers Tel-Aviv Bombay et Sao Paulo.