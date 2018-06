Qantas veut savoir si vous voulez une salle de gym dans l'avion?

"Nos voyageurs fréquents sont des experts quand il s'agit de passer du temps dans les airs, alors nous sommes désireux de puiser dans leur expérience pour jauger leur appétit concernant certaines innovations possibles"

"il est encore tôt et les cabines finales peuvent comporter certaines ou aucune des idées sur lesquelles nous demandons des commentaires, mais nous voulons avoir l'avis de nos clients pour nous aider à mettre au point notre projet"

"Ce qui semble aujourd'hui non-conventionnel pourrait bien devenir la norme de demain. Certaines idées sont plus viables que d'autres, mais notre stratégie consiste à déterminer quelles sont les priorités pour un échantillon représentatif de voyageurs"

Qantas relie en Perth à Londres en 17 heures et 20 minutes depuis mars dernier . Et la compagnie australienne ne compte pas arrêter son activité ultra long-courrier. Elle vise Paris pour mi 2019 et même - pourquoi pas - New York d'ici 2022. Toutefois, ces vols très longs vers l'Amérique du nord pourraient atteindre jusqu'à 22 heures. Quelques préparations sont donc nécessaires pour offrir une expérience de voyage de qualité aux passagers.Qantas va envoyer cette semaine un sondage à plus 12 000 clients fréquents dans le cadre de sa recherche sur les très long-courriers Project Sunrise. Elle demande par exemple aux membres de son programme de fidélisation s'ils préféreraient avoir à leur disposition pendant ces longs vols une salle de sport, un bar/restaurant ou espace café en self service, une crèche, un business center. Autre solution proposée : convertir certains wc en des espaces plus spacieux où il serait possible de se changer et se rafraîchir. En revanche, des douches seraient difficiles à installer, pour des raisons de poids et quantité d'eau.Phil Capps qui est à la tête du département stratégie client et développement de produit de Qantas, a expliquéIl poursuit :puis conclut :En plus de cette étude, Qantas discute actuellement avec les constructeurs de siège d'avions pour imaginer des fauteuils Éco ou Premium Economy nouvelle génération adaptés aux très long-courriers. Le patron du transporteur australien Alan Joyce a par ailleurs avancé l'idée de convertir une partie de la soute en des espaces dédiés aux passagers, à l'exemple du projet d'Airbus. Salle de sport, espaces de travail, bar.... quelle serait la meilleure innovation pour vous ?