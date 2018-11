Emirates rejoint Worldwide by easyJet

"étendre à d'autres plates-formes de correspondance et destinations".

Les discussions entre EasyJet et Emirates ont abouti. La compagnie du Golfe rejoint le service de correspondances du transporteur britannique Worldwide by EasyJet.L'accord qui rentrera en vigueur dans les prochains mois, prévoit que les passagers bénéficient de correspondances pratiques entre les vols des deux compagnies sur l'aéroport de Londres Gatwick. Et non celui de Genève , comme cela a été un temps envisagé. En effet, le service de correspondances ne sera proposé qu'avec la liaison Londres Gatwick – Dubaï d'Emirates dans un premier temps. Toutefois, le transporteur britannique précise qu'il est prévu de l'Depuis le lancement de son service "Worldwide par easyJet" en septembre 2017 , la compagnie du Royaume-Uni a multiplié les accords et ainsi renforcé les rangs avec par exemple La Compagnie, Corsair Loganair ou plus récemment Singapore Airlines Air Transat et Virgin Atlantic