Un poulet frit... pour animal de soutien émotionnel

"nous savons que les voyages en cette période de fête peuvent être frustrants et qu'il n'y a pas de meilleur moyen de réduire le stress qu'avec une boîte de délicieux poulets frits Popeyes et un bon rire"

Aux USA, la loi permet aux passagers phobiques ou anxieux de prendre l'avion avec leur animal de soutien. cochon , paon... Face à des demandes d'accompagnement de plus en plus improbables, des compagnies aériennes américaines ont durci les règlements. A l'aéroport de Philadelphie, la chaîne de restauration rapide Popeyes a trouvé une solution pour offrir un peu de réconfort aux passagers stressés en cette période d'activité intense dans les aéroports d'outre-Atlantique : un poulet soutien émotionnel. Mais pas d'inquiétude, il pourra monter dans l'avion sans soucis puisqu'il est frit !La marque qui s'amuse de l’actualité autour de ces doudous vivants parfois problématiques a, en effet, eu l'idée de placer sa spécialité maison dans une boite repas en forme de volaille. Proposé uniquement pendant la période des fêtes, le repas coûte 8,49 dollars.Hope Diaz, directrice marketing de Popeyes, expliqueIl n'est pas certain que les passagères voyageant avec des dindes ou des paons partagent son enthousiasme.